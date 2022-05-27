Администрация США решила передать Украине системы залпового огня
Вашингтон, 28 мая, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Администрация США приняла решение передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), 27 мая сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме
Предположительно, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), дальность поражения которой составляет от 70 до 500 км в зависимости от применяемых снарядов. Подобные установки могут запускать управляемые ракеты, полет которых корректируется с помощью спутников.
По информации одного из источников газеты, Белый дом собирается включить поставку M31 GMLRS в ближайший пакет военной помощи Украине, о котором вскоре должны объявить.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за то, чтобы Украина смога получить от Запада реактивные системы залпового огня.
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