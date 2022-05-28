Хьюстон, США, , 02:17 — REGNUM Американским учителям следует пройти необходимую подготовку и получить право на ношение оружия в школах, чтобы не допустить инцидентов со стрельбой в учебных заведениях. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления на съезде Национальной стрелковой ассоциации.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все мы должны согласиться с тем, что наши школы не должны быть самыми слабыми целями. Напротив, они должны быть самыми недоступными целями», — отметил он.

Трамп указал, что в США необходимо подготовить учителей к применению огнестрельного оружия и дать им право скрытно носить его в школах. Также экс-глава Белого дома призвал увеличить финансирование и улучшить подготовку сотрудников полиции. Кроме того, он предложил усилить охрану учебных заведений в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая житель города Ювальде в американском штате Техас проник в начальную школу и открыл огонь из стрелкового оружия по посетителям. В результате трагедии погиб 21 человек. Среди погибших 19 — дети.