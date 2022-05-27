Могадишо, 28 мая, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сомали ликвидировали семерых террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе спецоперации на юге страны. Об этом заявил министр обороны республики в эфире государственного телевидения.

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«Целью операции было предотвращение террористических атак против народа Сомали», — заявил он.

Уточняется, что спецоперация проходила в районе деревни Вар-Изе в регионе Средняя Шабелле. В ходе операции были ликвидированы семеро террористов, еще двое арестованы. У боевиков изъяли оружие, амуницию и транспортные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в столице Сомали Могадишо произошел теракт. В результате взрыва погибли четыре человека, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.