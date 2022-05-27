Москва, , 23:20 — REGNUM Турецкие боевые беспилотники «Байрактар» привлекательны не столько техническими характеристиками, сколько своей относительной дешевизной. Об этом заявил военный эксперт Александр Хроленко, передаёт «Region. kg».

Байрактар ТБ2 CeeGee

«Единственное достоинство этого БПЛА — низкая цена. У «Байрактаров» есть ограничения по всем направлениям — в скорости, боевой эффективности и дальности. Еще одним недостатком турецких беспилотников является их малая грузоподъемность — менее 100 кг. Боеприпасы для «Байрактаров» простые и маломощные», — добавил он.

Аналитик обратил внимание на то, что для атаки на цель турецкие беспилотники вынуждены снижаться на высоту до 2500 метров, а это делает их уязвимыми даже для переносных зенитно-ракетных комплексов.

«Учитывая, что стоимость «Байрактара» составляет около $5 млн (310 млн рублей) за сам аппарат, без станции управления, его беспомощности перед современными системами ПВО, которые сшибают его одной ракетой на подлете, эффективность данного беспилотника весьма сомнительна», — подчеркнул он.

Хроленко отметил, что в Туркестане «Байрактары» могут принести пользу в борьбе с боевиками террористических группировок или наркоторговцами, которые если и имеют средства противовоздушной обороны, то только устаревшие.

«Если рассматривать применение этой техники с привязкой к высокотехнологичным условиям, как это сейчас происходит на Украине, эффективность этих БПЛА сомнительна. Для российских «Панцирей» «Байрактары» — очень легкая цель. У этих БПЛА есть система оповещения, но она «глуховата» и «подслеповата» против российской техники ПВО», — пояснил он.

Подводя итог, собеседник констатировал, что при наличии у противника систем противовоздушной обороны турецкие беспилотники становятся бесполезны.

«В общих чертах «Байрактары» можно описать как тихоходные и хорошо заметные мишени для современных средств ПВО», — резюмировал военный эксперт.