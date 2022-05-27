Ясиноватая, ДНР, , 23:06 — REGNUM Ясиноватский район подвергся вечером 27 мая обстрелу со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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В 16:50 мск со стороны населённого пункта Авдеевка по городу Ясиноватая было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм, по посёлку Минеральное — шесть мин калибра 120 мм.

В 17:15 и 17:30 мск со стороны Авдеевки по Ясиноватой было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град». Обстрелы повторились в 21:35 и 22:00 мск: выпущено 15 ракет.

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