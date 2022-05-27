Москва, 27 мая, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Россия к предстоящим в июне выплатам по внешнему долгу разработает механизм, позволяющий осуществлять выплаты в рублях, сообщил 27 мая министр финансов Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

«Предложения мы сейчас готовим в правительстве. И я думаю, что до следующей выплаты, которая произойдёт в конце июня, такой механизм будет подготовлен», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Силуанов уточнил, что при последних заимствованиях на западных рынках уже была прописана возможность выплат в рублях, но заимствования, произведённые в прошлые годы, не содержали такой нормы.

«Поэтому мы будем, по сути, дополнять эти условия возможностью оплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту», — пояснил министр.

Как передавало ИА REGNUM, 24 мая министерство финансов США объявило о решении не продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, создав таким образом риск технического дефолта в России.

Между тем 20 мая, за неделю до даты платежа, Минфин России сообщил, что заранее исполнил обязательства по бондам в долларах и евро. Следующие платежи по ним должны быть осуществлены 23 и 24 июня соответственно. В случае невозможности их провести, технический дефолт может грозить России по истечении 30-дневного льготного периода — то есть в конце июля.