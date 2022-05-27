Москва, 27 мая, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Украинские боевики превратили птицефабрику в посёлке Казачья Лопань (Харьковская область) в склад боеприпасов, сообщил 27 мая журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

ИА REGNUM Волноваха, больница, подвал

Он отметил, что ВСУ разметили в ангарах птицефабрики военную технику. При этом «персонал фабрики насильно удерживается в подвале одного из административных зданий».

В городе Северске (ДНР) украинские боевики на территории зернохранилища развернули ракетный комплекс «Точка — У» и РСЗО. Они обстреливают позиции российских военных из этой точки, провоцируя ответный огонь.