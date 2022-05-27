Москва, , 22:05 — REGNUM В населённых пунктах Украины и Донбасса украинские боевики размещают огневые позиции с таком расчётом, чтобы мирные жители становились живым щитом, сообщил 27 мая начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Так, в Харькове в жилых домах на улице Клочковской и в городе Константиновка (ДНР) на улице Циолковского боевики батальонов терробороны оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Эвакуацию мирных жителей из зданий ВСУ не проводили.

Кроме того, в городе Краматорске (ДНР) в лицее № 65 и Краматорском центре профессионально-технического образования ВСУ оборудовали опорные пункты, разместили артиллерию и РСЗО, а в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов.

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