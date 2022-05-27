Белгород, 27 мая, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Осколочное ранение голени получил житель села Нехотеевка (Белгородский район, Белгородская область) в результате обстрела со стороны Украины, написал 27 мая глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Заявив об обстреле Нехотеевки, о чём распространили информацию оперативные службы, губернатор уточнил, что восемь строений в селе получили повреждения. Также повреждены ЛЭП и газопровод.