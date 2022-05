Москва, , 21:23 — REGNUM Российская студия Owlcat Games, знакомая геймерам по проектам ролевых игр Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous, запустила сайт, который даёт представление о том, какой будет следующая игра компании. Об этом 27 мая сообщает журнал PC Gamer.

Pathfinder: Wrath of the Righteous Owlcat Games

Пользователь, зашедший на страницу whatisnext. owlcat. games, может видеть красивую анимацию на космическую тематику, которая показывает три планеты и пояс астероидов. Название сайта (фраза what is next переводится как «Что дальше?») и его содержимое намекает, что новый проект Owlcat Games будет выполнен в научно фантастическом сеттинге. Геймеры сразу же высказали предположение, что следующая игра студии будет основана не на фэнтезийной настольной игре Pathfinder, а на её космическом «собрате» Starfinder.

Для справки: Starfinder — это настольная ролевая игра, выполненная сеттинге (вселенная игры), который представляет собой смесь фэнтези и научной фантастики. Издательская компания Paizo Publishing официально представила её в августе 2017 года в рамках фестиваля Gen Con.

