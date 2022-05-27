Москва, 27 мая 2022, 21:23 — REGNUM Российская студия Owlcat Games, знакомая геймерам по проектам ролевых игр Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous, запустила сайт, который даёт представление о том, какой будет следующая игра компании. Об этом 27 мая сообщает журнал PC Gamer.
Пользователь, зашедший на страницу whatisnext. owlcat. games, может видеть красивую анимацию на космическую тематику, которая показывает три планеты и пояс астероидов. Название сайта (фраза what is next переводится как «Что дальше?») и его содержимое намекает, что новый проект Owlcat Games будет выполнен в научно фантастическом сеттинге. Геймеры сразу же высказали предположение, что следующая игра студии будет основана не на фэнтезийной настольной игре Pathfinder, а на её космическом «собрате» Starfinder.
Для справки: Starfinder — это настольная ролевая игра, выполненная сеттинге (вселенная игры), который представляет собой смесь фэнтези и научной фантастики. Издательская компания Paizo Publishing официально представила её в августе 2017 года в рамках фестиваля Gen Con.
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