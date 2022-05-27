Бухарест, , 20:51 — REGNUM Общее число детей украинских переселенцев, получивших право на обучение в школах Румынии, составило 2627 человек. Об этом 27 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам румынского министра образования Сорина Кымпяну, официальный Бухарест выполнил основные требования Еврокомиссии и предоставил детям, покинувшим Украину, возможность получать качественное образование в Румынии».

Сорин Кымпяну «В новом 2022/2023 учебном году эта цифра значительно вырастет».

При этом на вопрос, каким образом в указанных школах будут обучаться маленькие украинцы, не знающие румынского языка, Кымпяну не ответил.

Согласно официальной информации, временный статус в беженцев в Румынии получили более 120 тысяч граждан Украины.

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