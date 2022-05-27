Бухарест, 27 мая, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Общее число детей украинских переселенцев, получивших право на обучение в школах Румынии, составило 2627 человек. Об этом 27 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По словам румынского министра образования Сорина Кымпяну, официальный Бухарест выполнил основные требования Еврокомиссии и предоставил детям, покинувшим Украину, возможность получать качественное образование в Румынии».

Сорин Кымпяну «В новом 2022/2023 учебном году эта цифра значительно вырастет».

При этом на вопрос, каким образом в указанных школах будут обучаться маленькие украинцы, не знающие румынского языка, Кымпяну не ответил.

Согласно официальной информации, временный статус в беженцев в Румынии получили более 120 тысяч граждан Украины.