Москва, 27 мая, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Для оппозиции в Молдавии было бы логично объединиться на фоне преследований экс-президента, но смогут ли ее лидеры на этой пойти, остаётся не ясным. Об этом 27 мая ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Kremlin.ru Игорь Додон

«Арест экс-президента Молдавии Игоря Додона — это, конечно, испытание для оппозиции, тест на способность мобилизоваться, забыть на время о разногласиях и выступить одним фронтом. Однако пока я такой возможности не наблюдаю», — заявила эксперт.

Некоторые из лидеров могут проецировать ситуацию с преследованием Игоря Додона на себя, полагает политолог.

Важно, что сейчас на оппозицию работают и постоянные провалы правительства Натальи Гаврилицы в социально-экономической сфере, и дестабилизация в рамках приднестровского кейса, и «торговля» нейтралитетом, и ползучее военно-политическое освоение территории альянсом НАТО в условиях регионального кризиса, и заигрывание с оппонентами России, отметила Харитонова.

«Однако сможет ли политическая оппозиция воспользоваться этим шансом, сейчас точно сказать не представляется возможным. Не исключено, что оппозиция ждет более внятных сигналов извне, опасаясь брать на себя ответственность за собственное политическое будущее и будущее своей страны», — заключила эксперт.

Напомним, что экс-президент Молдавии Игорь Додон был 24 мая 2022 года задержан, а 26 мая — отправлен под домашний арест. Оппозиционные партии «Шор» и ПКРМ 27 мая провели митинг у здания правительства Молдавии.