Новочеркасск, Ростовская область, , 19:43 — REGNUM В администрации Новочеркасска (Ростовской области) произошли кадровые изменения. Новым руководителем департамента строительства и городского развития стал Даниил Седых. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации казачьей столицы 27 мая.

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Молодой управленец в 2015 году окончил Южно-Российский государственный политехнический университет по специальности «Строительство». У него есть опыт работы инженером на Дону, в Ямало-Ненецкого автономном округе, Санкт-Петербурге, Московской области.

С 2020 года Седых работал на руководящих должностях в одной из компаний в Подмосковье.