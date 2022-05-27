Гватемала, , 19:59 — REGNUM Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи может посетить саммит Америк в июне, несмотря на своё прежнее заявление о намерении бойкотировать мероприятие, сообщает 27 мая Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Гватемалы.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

17 мая Джамматтеи заявил, что не поедет на организуемый в Лос-Анджелесе саммит из-за санкций, введённых США в отношении генерального прокурора Гватемалы.

Однако министр иностранных дел республики Марио Букаро сообщил, что правительство всё ещё ожидает новостей о том, поедет ли Джамматтеи в Лос-Анджелес.

Напомним, что визовые санкции в отношении генерального прокурора Гватемалы Марии Консуэло Поррас Аргета де Поррес и её супруга были введены Госдепартаментом США 16 мая из-за якобы её участия в коррупционных схемах «значительных масштабов». По версии Вашингтона, Поррес, занимая пост генпрокурора, неоднократно препятствовала антикоррупционным расследованиям в Гватемале ради своих личных целей и политических выгод.

Как сообщало ИА REGNUM, растущее число лидеров стран Северной и Южной Америк заявляют, что они не будут участвовать в саммите Америк, если на встречу не будут приглашены Куба, Венесуэла и Никарагуа.