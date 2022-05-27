Москва, 27 мая, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) в 2017 году указывала на намерение США использовать украинскую территорию и лабораторные мощности для создания нового биологического оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Об этом свидетельствует документ СБУ, опубликованный 27 мая Министерством обороны России.

Документ является докладной запиской заместителя начальника Управления СБУ в Херсонской области полковника Лемешова начальнику штаба — заместителю главы антитеррористического центра СБУ полковнику Кузнецову и начальнику аналитического управления ГИАС СБУ полковнику Шанайде. Докладная записка датирована 28 февраля 2017 года.

По мнению автора доклада, США нацеливались на создание биологического оружия избирательного действия.

«Настойчивые устремления Соединенных Штатов к возобновлению проекта свидетельствуют о намерениях установить контроль над всеми отечественными исследованиями патогенов особо опасных инфекционных заболеваний, которые возможно использовать для создания или модернизации новых типов биологического оружия селективного типа действия», — указано в документе.

«При этом не исключается, что в условиях, гарантированных новой программой широких прав и полномочий, иностранная сторона сможет проводить на территории Украины изучение собственных тестовых систем, что будет создавать потенциальную угрозу эпидемиологической и эпизоотической ситуации как в отдельных регионах, так и в государстве в целом», — подчёркивал в 2017 году замначальника Управления СБУ в Херсонской области.