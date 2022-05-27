Москва, , 19:55 — REGNUM Известный кинокритик Леонид Павлючик недоволен предложением режиссёра Никиты Михалкова о создании евразийского «Оскара». Об этом пишет портал «Телепрограмма» 27 мая.

Никита Михалков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что это будет за зверь — непонятно. Ибо есть всем известный «Оскар». И есть менее известный, но набирающий популярность так называемый «азиатский Оскар», в котором ежегодно участвует и Россия. Зачем при этом раскладе нужен еще и евразийский «Оскар»? Видимо, только затем, чтобы его возглавил Михалков и получил под это дело бюджетное финансирование», — заявил кинокритик. К слову, сам Михалков во время своего недавнего выступления предложил установить призовой фонд будущего аналога «Оскара» в размере $3-5 млн.

Ранее Никита Михалков сообщил о желании организовать евразийский «Оскар». Главной наградой аналога американской киноакадемии станет бриллиантовая бабочка.

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