Москва, 27 мая 2022, 18:28 — REGNUM Вспышка обезьяньей оспы странным образом географически совпала с районом размещения биологической лаборатории США в Африке, сообщил 27 мая на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Биологическая лаборатория
Биологическая лаборатория

Он уточнил, что источником вспышки этого вируса признана Нигерия, где функционирует не менее четырех подконтрольных США биолабораторий.

«Нам известно, что к настоящему моменту 98% заболевших — это мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации. Ранее возглавлявший отдел ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Дэвид Херманн в интервью американской прессе заявил, что основной причиной распространения болезни является передача вируса половым путем.

По докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии — еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру.

В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.

«На фоне многочисленных случаев нарушения США требований биобезопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов призываем руководство Всемирной организации здравоохранения провести расследование деятельности финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах», — заявил Кириллов.

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