Москва, 27 мая, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Вспышка обезьяньей оспы странным образом географически совпала с районом размещения биологической лаборатории США в Африке, сообщил 27 мая на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Биологическая лаборатория

Он уточнил, что источником вспышки этого вируса признана Нигерия, где функционирует не менее четырех подконтрольных США биолабораторий.

«Нам известно, что к настоящему моменту 98% заболевших — это мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации. Ранее возглавлявший отдел ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Дэвид Херманн в интервью американской прессе заявил, что основной причиной распространения болезни является передача вируса половым путем.

По докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии — еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру.

В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.

«На фоне многочисленных случаев нарушения США требований биобезопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов призываем руководство Всемирной организации здравоохранения провести расследование деятельности финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах», — заявил Кириллов.