София, , 18:25 — REGNUM Первый заместитель министра обороны Болгарии Александр Петков был освобожден от занимаемой должности. Об этом 27 мая сообщает БНР.

Отставка Dylan_Payne

Согласно официальной информации, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Кирил Петков. Причины отставки не разглашаются.

Сообщается, что ранее А. Петков выступал с критикой позиции болгарского правительства по поддержке вооруженных сил Украины.

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