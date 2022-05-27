София, 27 мая 2022, 18:03 — REGNUM Совет министров Болгарии одобрил выделение четырех миллионов левов ($2,2 млн) для реализации программы строительства новых школ по всей стране. Об этом 27 мая сообщает софийская газета «24 часа».
Согласно официальной информации, указанные средства будут поровну распределены между муниципальными структурами, объявившими тендеры на соответствующие работы.
Предполагается, что в рамках новой программы к 2024 году будут возведены десятки зданий в Бургасе, Пловдиве и других городах, а также небольших населенных пунктах.
Напомним, ранее болгарское правительство объявило о намерении провести капитальный ремонт зданий школ и детских садов страны. На это в государственном бюджете предусмотрены более $40 млн.
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