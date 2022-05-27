София, , 18:03 — REGNUM Совет министров Болгарии одобрил выделение четырех миллионов левов ($2,2 млн) для реализации программы строительства новых школ по всей стране. Об этом 27 мая сообщает софийская газета «24 часа».

Холл в школе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, указанные средства будут поровну распределены между муниципальными структурами, объявившими тендеры на соответствующие работы.

Предполагается, что в рамках новой программы к 2024 году будут возведены десятки зданий в Бургасе, Пловдиве и других городах, а также небольших населенных пунктах.

Напомним, ранее болгарское правительство объявило о намерении провести капитальный ремонт зданий школ и детских садов страны. На это в государственном бюджете предусмотрены более $40 млн.

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