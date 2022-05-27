Прага, 27 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Российская сторона не должна победить, президенту России Владимиру Путину нельзя позволить добиться успеха на Украине, сообщила 27 мая журналистам британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

Elizabethtruss.com Лиз Трасс. Министр иностранных дел Великобритании

Комментируя спецоперацию ВС России на Украине, британский дипломат сказала, что Киеву нужно гарантировать победу «в этой великой борьбе за свободу».

Обвинив Москву в том, что она якобы лишает украинцев «свободы, суверенитета и верховенства права», Трасс заявила, что если Путин «добьётся успеха на Украине», Запад навсегда лишится чувства безопасности.