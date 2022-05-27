Екатеринбург, , 17:24 — REGNUM Как сообщает пресс-служба Тинькофф Российской Премьер-лиги, 34-летний нападающий «Урала» и сборной Румынии по футболу Эрик Бикфалви был признан лучшим игроком чемпионат по итогам мая.

Бикфалви Алексей Колчин © ИА REGNUM

В мае Эрик Бикфалви принял участие в трех матчах за «Урал», в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота казанского «Рубина». Также румынский нападающий сыграл с московским «Спартаком» (1:3) и тульским «Арсеналом» (2:1).

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Эрик Бикфалви принял участие в 28-ми матчах, в которых набрал 12 (10+2) очков по системе гол+пас.

Бикфалви выступает за «Урал» с 1 января 2017 года после перехода из «Томи» на правах свободного агента. Трансферная стоимость румынского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.