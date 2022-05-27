Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Федеральные прокуроры США выступили с заключительными аргументами по уголовному делу в отношении экс-адвоката Хиллари Клинтон, призвав присяжных в Вашингтоне осудить юриста за ложь агентам ФБР для очернения репутации экс-президента Дональда Трампа, сообщает 27 мая Reuters.

Хиллари Клинтон Иван Шилов © ИА REGNUM

Работавший на Клинтон во время ее президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Сассман солгал, когда заявил, что в 2016 году он не представлял никаких клиентов.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в сентябре 2016 года он провел частную встречу с главным юрисконсультом ФБР Джеймсом Бейкером, чтобы передать бюро ныне опровергнутую информацию о том, что Трамп якобы тайно общался с представителями российского «Альфа-банка».

Бывший помощник Клинтон Робби Мук 20 мая дал показания в рамках первого уголовного процесса, который проходит по итогам многолетнего расследования о связях Трампа с Россией. Мук заявил, что Клинтон в свое время одобрила распространение слухов и дискредитирующих сведений о Трампе в СМИ.

Бывший главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер также дал показания, заявив, что после внимательного изучения слухов о связях Трампа с российскими банками, связанными с Кремлем, бюро обнаружило, что «они под собой ничего не имеют».

Напомним, что в июле 2016 года ФБР начало расследование, касающееся слухов о сговоре кандидата Дональда Трампа с Россией якобы с целью повлиять на президентские выборы в США.

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