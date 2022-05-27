Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Армия США подписала договор о покупке зенитных ракет Stinger на $687 млн с целью восполнения запасов после поставок оружия на Украину, сообщает 27 мая Reuters.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Зенитные ракеты Stinger производства Raytheon Technologies пользовались успехом на Украине, а также в соседних европейских странах, отмечает издание.

Согласно документу, на который ссылается агенство, контракт, предусматривающий закупку 1468 единиц Stinger, был заключен 25 мая. Сроки поставки при этом не указаны, но предполагается, что процесс может занять до 30 месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная помощь США, в которую вошли более 6 тысяч комплексов Stinger и Javelin, была доставлена на Украину 7 апреля.

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