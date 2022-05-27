Москва, 27 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ важно не создавать новых угроз для российских и иностранных предпринимателей. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 27 мая заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Александр Варварин в рамках Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Важно не допустить создания новых угроз для прослойки предпринимателей, — сказал Варварин. — Я прежде всего имею в виду законопроект об уголовной ответственности за соблюдение санкций. В ближайшее время предстоит серьезная дискуссия по этому вопросу».

По словам Варварина, этот законопроект создает колоссальные риски.

«И прежде всего для иностранных предпринимателей, которые еще остались в России, которые планируют вернуться в Россию. И вводить санкции за соблюдение санкций — значит загнать этих предпринимателей в угол и вынудить уйти с российского рынка, — сказал Варварин. — Сомневаюсь, что это в интересах российской экономики. Да и российский предприниматель часто вынужден соблюдать санкции. Особенно если он ведет внешнеэкономическую деятельность. Поскольку высок риск наложения вторичных санкций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 мая комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об уголовном наказании за следование антироссийским санкциям.