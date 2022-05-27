Минск, , 17:02 — REGNUM Заявление министра обороны Белоруссии о намерении создать народное ополчение говорит о том, что белорусское руководство всерьёз относится к возможности военной агрессии против республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил политолог Олег Ковалёнок.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если раньше казалось, что Александр Лукашенко только «играет в войнушку», показывая, откуда на Белоруссию будто бы готовилось нападение, то теперь остаётся всё меньше сомнений в том, что белорусское руководство реально готовится к вооруженному противостоянию с западными соседями или с Украиной. Видимо, белорусская разведка получила информацию о том, что кто-то на западе или на юге вынашивает агрессивные планы в отношении Белоруссии», — заявил эксперт.

При этом он отметил, что воинственная риторика официального Минска может быть направлена то, чтобы оттянуть дополнительные подразделения ВСУ к границе с Белоруссией для облегчения российской армии освобождения Донбасса.

«В любом случае Лукашенко впервые за последние годы проводит в военной сфере подчёркнуто антизападную и пророссийскую линию, это нельзя не приветствовать», — резюмировал Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин 27 мая сообщил о планах создания в республике народного ополчения. Днём ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в Вооруженных силах Белоруссии Южное оперативное командование.