Москва, , 16:55 — REGNUM С 31 мая в аэропорту Шереметьево начнет работу новый железнодорожный терминал. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе аэропорта.

Шереметьево Syl.ru

Благодаря этому эроэкспрессы будут следовать до терминалов В и С. Тем самым будут удовлетворены возрастающие потребности авиапассажиров в сезон отпусков, когда количество внутрироссийских перевозок увеличивается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Москве было задержано или отменено свыше 15 авиарейсов.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 15 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы