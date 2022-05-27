Москва, 27 мая, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Последовательная борьба за место России в мире потребует новых сильных и умных политических и культурных работников, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 27 мая, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну и нынешняя ситуация с «отменой» России со стороны Запада останется надолго.

«Согласен с Сергеем Лавровым: Запад объявил России и особенно русскому народу тотальную войну. Выделяя особенную враждебность Запада к русскому народу, я не вношу противоречие в тезис о тотальной войне против России: Запад действует поочерёдно, сначала искоренению подлежат русские, потом — все остальные. Для этого англосаксы и пытаются вносить раскол между другими народами России и русским народом. Но надо помнить: искоренение, если мы прогнёмся сейчас перед Западом, неминуемо для всех.

Да, на Западе есть здравомыслящие люди, и в последнее время мы всё чаще слышим сообщения об их выступлениях. Их немного, тоталитарная западная система организации политической и культурной сфер не пускает их в так называемый «мейнстрим», но и большие реки порой меняют своё русло. Так будет и в данном случае. Чем более стойкими и жёсткими в защите себя мы будем, тем скорее увидим это изменение.

Последствия русофобского психоза мы будем наблюдать долго, это так. Европейцев придётся перевоспитывать, и быстро сделать это не получится. Но крах нынешних врагов России, а он неизбежен, откроет в Европе и США путь новым элитам. И перевоспитание, о котором я говорю, будет в их интересах.

Ну, а со старыми элитами, в отношениях с ними, промашка, конечно, вышла. Не тех провозглашали «друзьями», не на тех ставку делали, да и по своим методам, по содержанию эта ставка была неверной. За битого (я имею в виду нашу внешнюю политику на западном направлении), однако, двух небитых дают.

Роль регионов, региональных элит в проведении внешней политики нашей страны надо поднимать. Кадров на местах мало, их надо направить в приграничные субъекты федерации, но главное: их надо растить. В университетах по периметру нашей страны надо усилить (в некоторых случаях создать) страноведческие школы по соседям и не только по соседям. Скажем, в Калининграде по Польше, в Пскове и Петербурге — по Прибалтике, в Смоленске и Брянске — по Польше и Украине, в Ростове-на-Дону — по Украине и Закавказью и так далее. Это будет одновременно и образовательно-научная, и воспитательная работа. Последовательная борьба за место России на своём месте и в мире в целом потребует новых сильных и умных политических и культурных работников», — отметил Михаил Демурин.