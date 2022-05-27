Москва, , 16:45 — REGNUM Гадать на кофейной гуще о перспективах дефолта, пусть и технического, в России преждевременно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, финансовый эксперт Ян Марчинский объяснил последствия, что США не продлили лицензию Российской Федерации на обслуживание внешнего долга.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующая лицензия, которая позволяла обслуживать суверенный долларовый долг, привлечённый до 1 марта 2022 года, была выпущена практически сразу после того, как на Россию были введены санкции. В свою очередь, издание Bloomberg сообщило ещё неделю назад тот факт, что с большой вероятностью эту же лицензию уже не продлят. В результате, OFAC действительно не стала продлеватьть лицензию РФ, а ведь именно по ней разрешались транзакции по долговым обязательствам России. 26 мая об этом также официально уведомили на сайте ведомства по правоприменению в области санкций США.

«До 25 мая данная лицензия была действительна, и по ней Российская Федерация без труда имела возможность платить по внешнему долгу в валюте, не подвергаясь при этом блокировке средств при транзакциях в связи с антироссийскими санкциями. Ссылаясь на тот факт, что лицензия закончилась, ближайший платёж в валюте с большой вероятностью уже не пройдёт и будет заблокирован. Как следствие — будем оплачивать в национальной валюте, но есть загвоздка. Условия обслуживания долга не приветствуют платёж в рублях, поэтому следующая транзакция может быть не принята. Как будет на самом деле сказать сложно, стоит дождаться очередного платежа», — отметил эксперт.

По его словам, уже сейчас видно, что этими действиями США пытаются как можно сильнее подтолкнуть РФ к дефолту, хотя сама Америка заявила, что текущая ситуация практически не повлияет на экономику в стране, ведь «Российская Федерация и без этого отрезана санкциями от части мировой экономики».

«Стоит также добавить, что возможный технический дефолт на российских инвесторов скорее повлиять не должен. Все дело в том, что все свои выплаты по купонам они обязательно получат, как бы не развернулась ситуация. Говоря о физических лицах — можно ожидать тот же результат, сильного влияния это не окажет, но вот юридические лица и бизнес могут прочувствовать давление уже в ближайшем будущем», — добавил он.