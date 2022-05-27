Москва, 27 мая, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Европарламент, пытаясь определиться по поводу российских энергоносителей, постоянно меняет свою позицию, и внешнему наблюдателю сложно определить траекторию мысли европейских депутатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал призывы евродепутата Эугена Юрзицы вместо эмбарго на российские энергоносители ввести пошлины.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

«Всего три недели назад с самой авторитетной трибуны Старого Света президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен торжественно объявила, что началось снижение поставок российской нефти в Европу и уже через шесть месяцев европейцы полностью откажутся от российского черного золота, — напомнил Ильинский. — Евросоюз решил жестоко экономически покарать Россию, которая поставляла 27% потребляемой европейской экономикой нефти. Заявления европейских политиков о будущем эмбарго российских энергоносителей резко подтолкнули вверх цены на энергоносители в Европе, и они стремительно улетели за облака. Ответным шагом Россия заявила, что в новых условиях будет принимать оплату за энергоносители в рублях, так как счета в евро и долларах российских продавцов заблокированы властями США и ЕС».

Это, как отметил Ильинский, вызвало бурное обсуждение в Европарламенте, но в мае 2022 года Еврокомиссия пояснила, что открытие банковского счета в подсанкционном российском банке не нарушит санкции блока.

«Однако ЕС ожидает от компаний «четкого заявления» о том, что они считают свои обязательства выполненными при оплате в валютах, указанных в их контрактах. Платежи в валютах, не указанных в контрактах, представляют собой нарушение санкций. В результате правительства как Германии, так и Италии заявили компаниям, что они могут открывать счета в рублях для оплаты российской энергии без нарушения санкций, — констатировал экономист.– Однако идея покарать экономику страны не оставляет умы европейских политиков».

Основная проблема, по мнению Ильинского, в том, что сами европейцы остро нуждаются в энергоносителях, удобрениях и металлах, которые продает им Россия. Если будет разрушен российский экспорт, то у европейских импортеров возникнут серьезные проблемы, себестоимость европейской продукции вырастет, а конкурентоспособность европейского бизнеса существенно снизится.

«В это время у депутатов Европарламента возникла новая идея замены эмбарго таможенными пошлинами, которые не лишают европейцев столь необходимых им нефти, газа и угля, а просто повышают цену за эти стратегические товары для европейцев, которые будут покупать меньше, но платить дороже, при этом часть этих средств пойдет в бюджет объединенной Европы, — сказал Ильинский. — Введение таможенных пошлин на российские энергоносители будет накладывать дополнительное финансовое бремя на европейских покупателей, приводить к экономическим потерям производителей Старого Света и также будет вести к росту себестоимости и потери конкурентоспособности европейской продукции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ЕС не обойтись без РФ, иначе «Европа полностью отстанет» от США и Китая.