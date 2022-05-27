Вильнюс, 27 мая 2022, 16:09 — REGNUM Пока до конца не ясно, как НАТО будет укреплять свой восточный фланг, сообщил 27 мая журналистам литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис
European People's Party

Отметив, что в альянсе идут на это тему дискуссии, Ландсбергис сказал:

«Ясных заверений в том, что будет сделано и как будет сделано, у нас нет».

Со своей стороны Литва продолжает настаивать на том, что оборону восточного фланга нужно усиливать. Особенно раз НАТО «не может присутствовать на Украине».

Добавим, что 29–30 июня в Испании состоится саммит НАТО, посвящённый вышеуказанной теме.

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