Москва, 27 мая, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 27 мая, по состоянию на 15:15 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent, который скоро прекращает действие, торгуются на отметке $113,40 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

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«А вот августовский фьючерс, который скоро станет основным, торгуется вблизи отметки $117 за баррель.

Таким образом, переход нефти в верхний ценовой коридор, поддержкой в котором будет выступать уровень $115 долларов, всё более вероятен.

Поддержку котировкам оказали данные от американского минэнерго, показавшие более сильное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти.

Сохраняется нервозность и относительно поставок российской нефти в Европу, и активная скупка российской нефти Китаем и Индией.

В свете этого у нефтяных котировок есть все шансы сохранить восходящую динамику», — считает эксперт.

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