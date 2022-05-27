Бухарест, , 14:42 — REGNUM Сотрудники румынского Национального антикоррупционного комитета задержали в уезде Нямц на северо-востоке Румынии восемь врачей и фельдшеров местной службы скорой помощи. Об этом 27 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Арест Victor

Согласно официальной информации, медикам предъявлены обвинения в даче взяток. По некоторым данным, каждый из них заплатил по 6 тыс. евро за подделку их результатов экзаменов на курсах повышения квалификации. Деньги якобы были переданы руководителю службы, который уже арестован.

Ведется следствие. Если вина указанных лиц будет полностью доказана в суде, им грозит тюремное заключение на срок до 1 года.