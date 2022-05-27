Анкара, 27 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО «не займёт годы или месяцы», заявил 27 мая министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

(сс) Vargunn Збигнев Рау

«Я очень оптимистично настроен по вопросу вступления Швеции и Финляндии. Принимая во внимание динамику политических и военных процессов в нашей части Европы, это точно не займет годы или месяцы», — сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, присоединение этих двух стран «без сомнения нужно» НАТО, который укрепится при вступлении этих стран. Польше причина их желания отказаться от нейтрального статуса вполне понятна, заключил он.