Вашингтон, 27 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Калифорнийская комиссия по условно-досрочному освобождению впервые рекомендовала 26 мая освободить Патрисию Кренвинкель, бывшую сообщницу Чарльза Мэнсона, сообщает New York Post.

Мэрилин Мэнсон. Цветы зла (фрагмент). 2012

74-летней Кренвинкель ранее 14 раз отказывали в условно-досрочном освобождении за убийство беременной актрисы Шэрон Тейт и еще четырех человек в 1969 году.

Рекомендация об условно-досрочном освобождении будет рассмотрена юридическим отделом совета штата по условно-досрочному освобождению, прежде чем быть переданной губернатору Гэвину Ньюсому для принятия решения в течение пяти месяцев. Ранее он отклонял рекомендации об условно-досрочном освобождении других последователей Мэнсона, умершего в тюрьме в 2017 году.

Новые законы, поскольку Кренвинкель в последний раз отказывали в условно-досрочном освобождении в 2017 году, требовали от комиссии по условно-досрочному освобождению учитывать, что она совершила убийства в молодом возрасте и сейчас является пожилой заключенной.