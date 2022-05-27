Астана, 27 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Казахстане перестали работать российские гостелеканалы, сообщил 27 мая военкору Александру Сладкову подписчик из этой страны.

(сс) Marcos Ramírez Пульт от телевизора

Так, ограничения коснулись телеканалов «Россия», «Россия 24», «Звезда» и детского телеканала «Карусель». При включении каналов сообщается, что ресурс недоступен.

«Это связано с ограничением общероссийских каналов с иностранных спутников. Мы ведем работы по организации резервной трансляции, после чего вещание восстановим в полном объеме», — отмечают провайдеры.

Однако местные жители считают, что вещание телеканалов «отключили намерено».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вещание каналов ВГТРК были заблокировали для зрителей в Киргизии и Туркмении.