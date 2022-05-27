Стокгольм, 27 мая, 2022, 14:47 — ИА Регнум. 34-летний мужчина приговорен к шести месяцам тюремного заключения за участие в массовых беспорядках и столкновениях с полицией в Страстную пятницу в Ринкебю (один из пригородов Стокгольма), после того несколько городов Швеции охватила волна насилия. Об этом 27 мая сообщил телеканал SVT.

Суд

Именно в пасхальные выходные в Швеции произошло несколько жестоких беспорядков в связи с тем, что правый экстремистРасмус Палудан сжег копии Корана. После этого несколько человек были арестованы и задержаны. Приговор 34-летнему мужчине стал первым после беспорядков.

Согласно обвинительному заключению, мужчина был признан виновным в подстрекательстве толпы применить силу против полиции.

Сообщается также, что мужчина бросал различные предметы в правоохранителей, пинал полицейские машины и призывал других в толпе поступать также.