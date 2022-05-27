Москва, 27 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий ожидает отмены ЕГЭ после выхода из Болонского процесса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Думаю, что за возвращением от Болонской системы к нашей родной, лучшей в мире системе образования ЕГЭ тоже будет ликвидирован, пошагово, не сразу», — рассуждает Слуцкий.

Отметим, что ЛДПР последовательно выступала против введения в России единого госэкзамена.

В феврале депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести мораторий на новые обязательные предметы для сдачи ЕГЭ.