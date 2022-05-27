Москва, 27 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Россия глубоко интегрирована в мировую экономику, и это просто так не разрушить. Об этом 27 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Конечно, Россия огромная самодостаточная страна, где живут талантливые люди. И она интегрирована в мировую экономику. У нас есть всё необходимое, чтобы достойно идти по собственному пути», — заявил Мишустин.

«На Западе многие, делая эмоциональные заявления, даже не догадываются, какими талантами и запасами обладает наше государство, которое глубоко интегрировано в мировую экономику. И это невозможно разрушить», — подчеркнул он.