Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Руководители исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга назвали символичной отмену масочного режима в День города. Об этом говорится в тексте поздравления губернатора Александра Беглова и председателя Заксобрания Александра Бельского с 319-й годовщиной основания Санкт-Петербурга.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ленинград-Петербург известен всему миру умением сплотиться перед вызовами, которые бросали городу природа или враги. Мы достойно прошли сквозь пандемию COVID-19. Спасибо за самоотверженный труд нашим медицинским и социальным работникам, волонтерам, производителям лекарств и вакцин. Масочный режим в Санкт-Петербурге символично перестанет быть обязательным в День города», — говорится в тексте поздравления.

Напомним, в Петербурге действует первый день бессрочного приостановления масочного режима. Подписывая постановление, Беглов отменил действие двух антиковидных ограничений с 27 мая. Среди них — обязательное использование средств индивидуальной защиты и ограничение на количество участников массовых мероприятий.

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