Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Абсолютный уровень бедности в Грузии в 2021 году снизился на 3,8 процентных пункта и составил 17,5% населения. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Национальной статистической службы (Грузстат).

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По данным ведомства, в Грузии проживающими за чертой бедности числятся те, кто не имеет минимально необходимых средств для существования. На конец 2020 года этот показатель составлял 21,3%.

Сообщается, что прожиточный минимум в Грузии на начало 2021 года составлял 195,6 лари (около $70 по курсу), а на конец года — 223,5 лари (около $80 по курсу).

Стоит отметить, что проблема бедности в Грузии остро стоит на протяжении многих лет, о чём постоянно говорят члены правительства страны. В 2021 году официальный уровень безработицы составлял 20,6%. В Тбилиси для поддержки бедного населения созданы столовые с бесплатным питанием.

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