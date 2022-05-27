Газни, Афганистан, , 13:49 — REGNUM Жители афганской провинции Газни жалуются на увеличение в обращении количества ветхих и изношенных денег. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Валюта Афганистана 8am. af

По их словам, большинство подобных купюр раздаётся банками населению и государственным служащим при выплате заработной платы и проведении банковских операций. Обращение изношенных банкнот не вызывает доверия в повседневных сделках людей, и многие торговцы в городе отказываются их принимать.

Среди жителей провинции Газни учителя входят в число тех, кто получает больше всего денег при выплате зарплаты из банков, но сталкивается с серьёзными проблемами при трате своих денег на рынке, в том числе с отказом владельцами магазинов их принимать.

Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не смогли напечатать новые банкноты и ввести их в оборот.