Москва, 27 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день на международных площадках российские некоммерческие организации (НКО) представлены недостаточно. Об этом 27 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров

«Присутствие наших неправительственных организаций, особенно из регионов, весьма незначительно на международных площадках на данный момент», — сказал он.

В то же время, Лавров добавил, что у Москвы имеется успешный опыт регулярного включения неправительственных российских структур в делегации РФ на сессиях Генассамблеи ООН.

«Этот опыт говорит о том, что такое партнерство весьма перспективно. Мы бы хотели придать ему системный характер, сделать его более широким», — отметил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с беспрецедентной русофобией стран Запада сохранится в течение долгого времени.