Москва, 27 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Комментирование пророчеств, в том числе о судьбе Украины, не является прерогативой Кремля, заявил 27 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Более того, мы не обладаем такими компетенциями — комментировать пророчества. Предлагаем дождаться их или выполнения, или невыполнения», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать «пророчество Владимира Жириновского» о последнем президенте Украины в лице Владимира Зеленского.