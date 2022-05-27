Москва, , 13:21 — REGNUM Внеочередной XXXIV съезд избрал Леонида Слуцкого председателем ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Высший Совет ранее принял решение рекомендовать делегатам съезда 27 мая включить в бюллетень для голосования кандидатуру главы комитета Госдумы по международным делам Слуцкого на пост председателя ЛДПР.

В качестве самовыдвиженца выступил Александр Шерин.

Согласно уставу партии, ее председатель избирается съездом сроком на четыре года, при этом количество сроков не ограничено.

Слуцкий сменил на посту сооснователя партии Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле после продолжительной болезни.

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