Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге слепой массажист, осуждённый за педофилию, не смог выйти из колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее прошение уральца об освобождении отклонил Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области. Областной суд также отказался выпустить педофила из колонии. При этом осуждённый ссылался на проблемы со здоровьем и ненадлежащее медицинское обслуживание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слепому массажисту вменяли пять эпизодов сексуального насилия. Пострадали от его действий девочки в возрасте от 10 до 12 лет. В октябре 2021 года мужчину приговорили к 14,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.