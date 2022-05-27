Екатеринбург, 27 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге слепой массажист, осуждённый за педофилию, не смог выйти из колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Ранее прошение уральца об освобождении отклонил Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области. Областной суд также отказался выпустить педофила из колонии. При этом осуждённый ссылался на проблемы со здоровьем и ненадлежащее медицинское обслуживание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слепому массажисту вменяли пять эпизодов сексуального насилия. Пострадали от его действий девочки в возрасте от 10 до 12 лет. В октябре 2021 года мужчину приговорили к 14,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.