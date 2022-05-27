Анкара, 27 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Решительные шаги по борьбе с любыми проявлениями терроризма должны быть в новой концепции Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 27 мая заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров со своими коллегами из Румынии и Польши.

Mfa.gov.tr Мевлют Чавушоглу

«Новая стратегическая концепция НАТО должна включать решительные шаги по борьбе с любыми проявлениями терроризма. На предстоящем саммите альянса будут приняты важные решения», — сказал он.

Также Чавушоглу отметил, что турецкая сторона ждет от Швеции и Финляндии ответа после проведенных с делегациями этих стран консультаций по вопросу об их вступлении в состав НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский генерал Кристофер Каволи заявил, что сухопутные войска из США, по всей вероятности, не будут отправлены в Финляндию и Швецию даже несмотря на то, что обе страны находятся в процессе присоединения к НАТО.