Москва, 27 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Нефть подорожала на 3% по итогам торгов 26 мая, а сегодня, 27 мая, уже успела передвинуть локальные максимумы до отметки $115 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Pixabay.com Поезд с нефтепродуктами

«Впрочем, после достижения этого уровня бычий импульс забуксовал, и теперь Brent торгуется вокруг уровней открытия, пытаясь определиться с направлением дальнейшего движения.

Сочетание усугубления проблем с топливом в Штатах и грядущего эмбарго ЕС на импорт российский нефти спровоцировало оживление интереса со стороны покупателей, отправивших фьючерсы к новым локальным максимумам.

Страны Евросоюза сообщили, что близки к компромиссу в вопросе отказа от закупок черного золота у Москвы, и хотя этот фактор по большей части заранее отыгран рынком, он все еще оказывает поддержку ценам.

Также на руку Brent играет текущее ослабление доллара, который отступает по всем фронтам. Здесь пока нет причин полагать, что бычий тренд USD находится под угрозой, тем более что защитный статус еще пригодится американской валюте, учитывая глобальные риски сразу по нескольким фронтам.

В случае безуспешных попыток пробоя уровня $115 котировки могут оказаться под давлением, подтвердив приверженность привычному диапазону.

Впрочем, даже прохождение этой отметки не гарантирует дальнейшего развития восходящего импульса в силу наличия скепсиса относительно перспектив спроса, которые также волнуют участников рынка.

Иными словами, у Brent сейчас нет достаточных безоговорочных аргументов в пользу существенного продолжения роста», — пояснил эксперт.

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